На Киев в пятницу, 9 августа, обрушился мощный ливень и ураган. В некоторых районах сильный ветер ломал деревья и сносил рекламные баннеры.
На улице Азербайджанской в Днепровском районе упавшие деревья разбили четыре автомобиля, сообщает УНИАН.
На Крещатике на припаркованный автомобиль упал информационный знак. Кроме автомобиля никто не пострадал.
На улице Автозаводская, которая находится возле авторынка, сильный ветер раскачивал огромную строительную плиту, которая висела на кране.
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