также в разделеПолитика
Трамп считает, что Зеленский договорится с Путиным 13
«Слуга народа» показала список комитетов, которые хочет создать в ВР 25
Стефанчук: В ВР уже есть план законопроектов для первоочередного рассмотрения 14
«Слуга народа» предлагает сократить количество комитетов ВР 28
Первое заседание новой Рады состоится 29 августа 27
В США прокомментировали возможное расширение «нормандского формата» 34
В ЕС разрабатывают рекомендации о непризнании паспортов РФ, выданных на Донбассе 46
ВВС: На встрече Зеленского с Варфоломеем что-то пошло не так 1404
Парубий созывает заседание подготовительный группы новых нардепов 159
Зеленский на встрече с Варфоломеем: Власть не должна вмешиваться в церковные дела 105
США похвалили Зеленского за «храбрость» перед лицом агрессии РФ 107
В ЕС отреагировали на гибель 4 украинских военных под Павлополем 49
Одиозный украинофоб Константин Затулин помогает Сергею Коровченко украсть победу на выборах на 210 округе 53
Президент намерен легализовать в Украине казино 32
Зеленский: Рынок земли будет создан в следующем году 27
МИД: Украина ничего не должна СНГ 61
Зеленский: Последние события показали, кто на самом деле хочет мира на Донбассе 333
Зеленский встретился с Эрдоганом 71

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею создания крымскотатарской национально-территориальной автономии.

В комментарии телеканалу ATR Мустафа Джемилев отметил, что сейчас «благоприятная ситуация в стране» для создания автономии. 

«Мы уведомили (президента. — Ред.), что рабочая группа закончила работу, и дело за тем, чтобы подать (законопроект. — Ред.) в Верховную Раду. Сейчас благоприятная ситуация в стране, большая фракция, и если будет воля президента, то проходимость этого законопроекта очень перспективная. Мы увидели готовность самого президента, и если он сможет свою точку зрения донести — за исключением некоторых  групп, которые есть в «Слуге народа», — то будет так, как скажет президент», — сказал Джемилев.

По словам лидера крымских татар, Зеленский готов созвать конституционную комиссию, чтобы рассмотреть подготовленные поправки к десятой главе Конституции, и уже после этого вынести законопроект на рассмотрение Верховной Рады. Однако, добавил Джемилев, говорить, наберет ли данный законопроект необходимые 300 голосов, пока рано.

Напомним, 9 августа, в Международный день коренных народов мира, президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями крымскотатарского народа — лидером крымских татар Мустафой Джемилевым, президентом Всемирного конгресса крымских татар Рефатом Чубаровым и представителем президента в АРК Антоном Кориневичем.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2648 грн.
15
Теги