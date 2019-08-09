Лидер крымских татар Мустафа Джемилев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею создания крымскотатарской национально-территориальной автономии.

В комментарии телеканалу ATR Мустафа Джемилев отметил, что сейчас «благоприятная ситуация в стране» для создания автономии.

«Мы уведомили (президента. — Ред.), что рабочая группа закончила работу, и дело за тем, чтобы подать (законопроект. — Ред.) в Верховную Раду. Сейчас благоприятная ситуация в стране, большая фракция, и если будет воля президента, то проходимость этого законопроекта очень перспективная. Мы увидели готовность самого президента, и если он сможет свою точку зрения донести — за исключением некоторых групп, которые есть в «Слуге народа», — то будет так, как скажет президент», — сказал Джемилев.

По словам лидера крымских татар, Зеленский готов созвать конституционную комиссию, чтобы рассмотреть подготовленные поправки к десятой главе Конституции, и уже после этого вынести законопроект на рассмотрение Верховной Рады. Однако, добавил Джемилев, говорить, наберет ли данный законопроект необходимые 300 голосов, пока рано.

Напомним, 9 августа, в Международный день коренных народов мира, президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями крымскотатарского народа — лидером крымских татар Мустафой Джемилевым, президентом Всемирного конгресса крымских татар Рефатом Чубаровым и представителем президента в АРК Антоном Кориневичем.