В Судаке на территории оккупированного Крыма местные патриоты подняли государственный флаг Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев.

«Сегодня утром на временно оккупированной Российской Федерацией территории АР Крым в городе Судак местными патриотами Украины был поднят украинский флаг в знак памяти по четырем погибшим воинам 6 августа 2019 года в зоне проведения ООС», - написал он.