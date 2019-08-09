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В Судаке на территории оккупированного Крыма местные патриоты подняли государственный флаг Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев.

«Сегодня утром на временно оккупированной Российской Федерацией территории АР Крым в городе Судак местными патриотами Украины был поднят украинский флаг в знак памяти по четырем погибшим воинам 6 августа 2019 года в зоне проведения ООС», - написал он.
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