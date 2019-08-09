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Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» оспаривает постановление Кабинета министров, которой были изменены расчеты цены газа для населения.

Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева, говорится в сообщении суда, передает «Экономическая правда».

Истец просит суд признать противоправным и недействительным постановление Правительства от 5 июня 2019 года №485 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров от 3 апреля 2019 года №293».

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» снизил цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО в августе на 5,1%.
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