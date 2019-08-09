также в разделеПолитика
Стефанчук: В ВР уже есть план законопроектов для первоочередного рассмотрения 8
Первое заседание новой Рады состоится 29 августа 18
В США прокомментировали возможное расширение «нормандского формата» 34
В ЕС разрабатывают рекомендации о непризнании паспортов РФ, выданных на Донбассе 46
ВВС: На встрече Зеленского с Варфоломеем что-то пошло не так 1379
Парубий созывает заседание подготовительный группы новых нардепов 159
Зеленский на встрече с Варфоломеем: Власть не должна вмешиваться в церковные дела 105
США похвалили Зеленского за «храбрость» перед лицом агрессии РФ 107
В ЕС отреагировали на гибель 4 украинских военных под Павлополем 49
Одиозный украинофоб Константин Затулин помогает Сергею Коровченко украсть победу на выборах на 210 округе 53
Президент намерен легализовать в Украине казино 32
Зеленский: Рынок земли будет создан в следующем году 27
МИД: Украина ничего не должна СНГ 61
Зеленский: Последние события показали, кто на самом деле хочет мира на Донбассе 332
Зеленский встретился с Эрдоганом 71
Порошенко снова вызвали на допрос в ГБР 32
Макрон поддержал проведение встречи лидеров «нормандского формата» 24
У Зеленского отрицают, что США не согласовывают встречу с Трампом из-за Богдана 50

Партия «Слуга народа» предлагает подготовительной депутатской группе принять решение об уменьшении количества комитетов до 22 в новой Верховной Раде. Об этом заявил лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков сегодня на заседании группы, сообщает УНИАН.

«Сегодня у нас 27 комитетов плюс комиссия по приватизации. Мы предлагаем уменьшить количество комитетов до 22», - сказал он.

По словам Разумкова, другие партии могут ознакомиться с данной позицией. «Мы будем ждать от вас предложений, замечаний, которые предлагается обсудить на следующем заседании», - отметил Разумков.

Партии должны проработать это предложение до 16 часов 12 августа.

Как ранее сообщал ForUm, 29 августа состоится торжественное заседание Верховной Рады девятого созыва и первое пленарное заседание ВР девятого созыва.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги