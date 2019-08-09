Партия «Слуга народа» предлагает подготовительной депутатской группе принять решение об уменьшении количества комитетов до 22 в новой Верховной Раде. Об этом заявил лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков сегодня на заседании группы, сообщает УНИАН.

«Сегодня у нас 27 комитетов плюс комиссия по приватизации. Мы предлагаем уменьшить количество комитетов до 22», - сказал он.

По словам Разумкова, другие партии могут ознакомиться с данной позицией. «Мы будем ждать от вас предложений, замечаний, которые предлагается обсудить на следующем заседании», - отметил Разумков.

Партии должны проработать это предложение до 16 часов 12 августа.

Как ранее сообщал ForUm, 29 августа состоится торжественное заседание Верховной Рады девятого созыва и первое пленарное заседание ВР девятого созыва.