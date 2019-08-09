В партии «Слуга народа» обнародовали список из 22 комитетов Верховной Рады, которые предлагается создать в новом созыве парламента. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель медиа-офиса «Слуги народа» Евгения Кравчук.

«Итак, Подготовительная депутатская группа начала свою работу. На первом заседании представители партии «Слуга народа» предложили коллегам уменьшить количество комитетов в Верховной Раде Украины 9-го созыва с 27-ми до 22-х», - написала она.

Так, предлагается создать следующие комитеты:

1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

2. Комитет по вопросам бюджетных отношений;

3. Комитет по вопросам экономического Развития

4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики;

5. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций;

6. Комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений;

7. Комитет по вопросам цифровой трансформации 8. Комитет по вопросам правовой политики;

9. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики 10. Комитет по вопросам антикоррупционной политики;

11. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности;

12. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

13. Комитет по вопросам инфраструктуры;

14. Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики;

15. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

16. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;

17. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования;

18. Комитет по вопросам свободы слова;

19. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины;

20. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;

21. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;

22. Комитет по вопросам социальной политики Кравчук добавила, что также предлагается, чтобы действовала Специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.

Напомним, ранее лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что его политсила предлагает подготовительной депутатской группе принять решение об уменьшении количества комитетов до 22 в новой Верховной Раде.