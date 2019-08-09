29 августа состоится торжественное заседание Верховной Рады девятого созыва и первое пленарное заседание ВР девятого созыва.

Соответствующее решение было принято на заседании Подготовительной депутатской группы, сообщает УНИАН.

Представитель «Слуги народа» Дмитрий Разумков отметил, что ближайшими датами, когда может быть проведено такое заседание, являются 27 или 29 августа, но «Слуга народа» предлагает его провести 29 августа.

В свою очередь, представитель «Европейской солидарности» Артур Герасимов высказался за 3 сентября, а представитель «Официальной платформы - За жизнь» Сергей Левочкин - по 20 августа.

Предложения были поставлены на голосование в порядке поступления и участники заседания поддержали дату 29 августа.

