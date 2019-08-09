также в разделеПолитика
В США прокомментировали возможное расширение «нормандского формата»
ВВС: На встрече Зеленского с Варфоломеем что-то пошло не так 1252
Парубий созывает заседание подготовительный группы новых нардепов 158
Зеленский на встрече с Варфоломеем: Власть не должна вмешиваться в церковные дела 105
США похвалили Зеленского за «храбрость» перед лицом агрессии РФ 107
В ЕС отреагировали на гибель 4 украинских военных под Павлополем 48
Одиозный украинофоб Константин Затулин помогает Сергею Коровченко украсть победу на выборах на 210 округе 53
Президент намерен легализовать в Украине казино 32
Зеленский: Рынок земли будет создан в следующем году 27
МИД: Украина ничего не должна СНГ 58
Зеленский: Последние события показали, кто на самом деле хочет мира на Донбассе 331
Зеленский встретился с Эрдоганом 71
Порошенко снова вызвали на допрос в ГБР 32
Макрон поддержал проведение встречи лидеров «нормандского формата» 24
У Зеленского отрицают, что США не согласовывают встречу с Трампом из-за Богдана 50
В РФ заявляют, что Украина должна СНГ $4,6 миллиона 31
Лоббисты, которых «не знает» Зеленский, готовили визит Баканова в США 50
В Германии не готовы назвать сроки встречи в «нормандском формате» 50

В Европейском Союзе разрабатывают «единые рекомендации» по «идентификации и возможном непризнании» паспортов Российской Федерации, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, подконтрольных российским оккупантам. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС, сообщает DW.

В частности, эти рекомендации для государств-членов ЕС и их консульств разрабатывает Еврокомиссия совместно с Европейской службой внешних дел и в координации с делегациями ЕС в Киеве и Москве.

Рекомендации также будут касаться вопроса выдачи виз, просьбы о которых в России или в Украине будут подавать жители Донбасса с паспортами РФ.

В заявлении пресс-секретаря ЕС подчеркивается, что непризнание паспортов находится в компетенции каждого государства-члена Евросоюза.
Как ранее сообщал ForUm, президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинский из дружественных стран, а также  людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1518 грн.
23
Теги