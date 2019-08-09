В Европейском Союзе разрабатывают «единые рекомендации» по «идентификации и возможном непризнании» паспортов Российской Федерации, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, подконтрольных российским оккупантам. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС, сообщает DW.

В частности, эти рекомендации для государств-членов ЕС и их консульств разрабатывает Еврокомиссия совместно с Европейской службой внешних дел и в координации с делегациями ЕС в Киеве и Москве.

Рекомендации также будут касаться вопроса выдачи виз, просьбы о которых в России или в Украине будут подавать жители Донбасса с паспортами РФ.

В заявлении пресс-секретаря ЕС подчеркивается, что непризнание паспортов находится в компетенции каждого государства-члена Евросоюза.

Как ранее сообщал ForUm, президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинский из дружественных стран, а также людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.



