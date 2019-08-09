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Президент США Дональд Трамп считает, что президент Украины Владимир Зеленский договорится с РФ о мире на Донбассе. Об этом Трамп заявил перед журналистами в Вашингтоне накануне отъезда в штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, сообщает УНИАН.

«Он (Владимир Зеленский. – Ред.) будет приглашен в Белый дом. Мы с нетерпением ждем встречи с ним. Он уже был приглашен в Белый дом, и он хочет приехать. И, думаю, он приедет, - сказал Трамп.

При этом Трамп также выразил уверенность в том, что Зеленский действительно намерен предпринять действия по достижению мира на Донбассе, а также договориться на этот счет с Россией.

«Думаю, он договорится с президентом Путиным... Он очень умный парень. Он хочет видеть мир в Украине. Думаю, он приедет очень скоро», - добавил президент США.
Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в США ожидают визит президента Украины Владимира Зеленского, но дата еще не согласована
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