Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура просит бывшего главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка прийти на допрос. Об этом во время брифинга заявил директор НАБУ Артем Сытник, сообщает 112 Украина.

Он отметил, что Вовку необходимо как можно раньше вернуться в Украину. Также он добавил, что это касается не только экс-главу НКРЭКУ, но и всех остальных, кто не хочет сотрудничать.

«Некоторые фигуранты 7 месяцев находятся за границей. Мы их приглашаем к сотрудничеству, приезжать для следственных действий, а не писать в Facebook», - сказал Сытник.

Как сообщал ForUm, 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+». По мнению следствия, они нанесли потребителям электроэнергии ущерб на сумму почти 19 млрд гривен.

Бывший председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк отверг обвинения, выдвинутые ему в рамках дела «Роттердам+».

Компания ДТЭК Рината Ахметова назвала подозрения безосновательными.

В марте 2016 Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, ввела новую схему расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию, по которой туда, в частности, закладывается стоимость угля для ТЭС и его доставки в Украину из порта Роттердам в Нидерландах.