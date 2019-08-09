В Полтавской области полиция выявила 240 га незаконного посева наркосодержащего мака. Об этом заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сотрудники Управления противодействия наркопреступности Полтавщины во взаимодействии с Департаментом противодействия наркопреступности в ходе ежегодных оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мак» разоблачили более 240 га, засеянных наркосодержащих растений мака. Культивирование наркосырья без разрешительных документов осуществляло одно из агропредприятий Полтавщины.

В соответствии с постановлением районного суда города Полтавы от 19.07.2019 года полицейские приступили к уничтожению растения снотворного мака.

В ходе санкционированных мероприятий обследовано 240 га земельных угодий, используемых для культивирования рекордного количества наркорастений. В результате для экспертизы взяты образцы более тысячи растений, которые выращивались на землях, арендованных местным агропредприятием.

Согласно экспертным заключениям, указанные растения по документам общества числились как масличный мак, на самом деле оказались снотворным маком. В его содержания входят наркотически активные алкалоиды опия: морфин и кодеин.

По свидетельству специалистов, на земельном участке такой площади выращивалось почти 350 млн наркосодержащих растений мака. Из указанного количества растений наркодельцы могут заготовить не менее 70 тонн маковой соломы. Ее стоимость на «черном» рынке достигает почти 7 млрд гривен.

Проверкой также установлено, что никаких разрешительных и лицензионных документов на деятельность, связанную с культивированием наркосодержащих растений, руководство аграрного общества не имело.

Так, задокументирован факт, когда юридическое лицо осуществляло нелегальное культивирование наркосырья в промышленных масштабах, игнорируя все требования антинаркотического законодательства.

После наложения на указанную землю ареста, полицейские еще в течение полутора месяцев проводили мероприятия по недопущению утечки наркосодержащих растений в нелегальный оборот. По словам председателя Нацполиции, втечение этого времени полиция работала над тем, чтобы суд предоставил соответствующее постановление для уничтожения наркосырья.

«Полтора месяца мы боролись в Октябрьском суде Полтавы за получение решения об уничтожении незаконного посева. За это время нам дважды отказывали и более семи раз откладывали дату проведения заседания. Неоднократно предлагали следствию передать «под хранение» поле сторонним организациям. И только вчера наконец Апелляционный суд Полтавской области предоставил постановление полиции о немедленном уничтожении этого посева», - отметил Князев.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Поэтому руководству агропредприятия грозит до семи лет лишения свободы.