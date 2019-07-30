Руководитель Офиса президента Андрей Богдан утверждает, что мэр Киева Виталий Кличко не контролирует столичный совет. По его словам, Кличко должен сложить полномочия. Мэр Киева назвал пресс-конференцию Богдана «байками из склепа».

В День Независимости в Киеве состоится Шествие достоинства.

Россия с 24 июля 2019 перекрыла пять районов Черного моря, суммарная площадь которых составляет 118 570 км² – более четверти его общей площади в 436 402 км².

Центральная избирательная комиссия приняла оригинальные протоколы об итогах голосования всех 199 ОИК.

Суд арестовал российский танкер, блокировавший корабли ВМС в Керченском проливе.

Заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что расследовавший возможное отравление бывшего президента Виктора Ющенко прокурор не нашел состава преступления по данному делу.

Посольство Украины в Южноафриканской республике отслеживает ситуацию с расследованием убийства украинского туриста Ивана Иванова местными грабителями.

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что директор Государственного бюро расследований Роман Труба может быть причастен к передаче информации экс-заместителю главы администрации президента Януковича Андрею Портнову.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отрицает работу полиции на выборах против Порошенко и обвинил последнего во лжи. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не смог реализовать все задуманное из-за Порошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам», направленный на упорядочение и обеспечение прозрачности работы государственных реестров, развитие современных средств электронной идентификации и внедрение приоритетных для граждан и бизнеса электронных государственных услуг.