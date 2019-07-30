Согласно действующему законодательству Украины, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко должен сложить свои полномочия перед новоизбранным президентом Украины. Об этом во время брифинга заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Он пояснил, что, согласно ст. 118 Конституции Украины, председателя местной государственной администрации назначает и увольняет президент Украины по представлению Кабинета Министров. При этом ч. 2 ст. 8 Закона Украины «О местных государственных администрациях» предусматривает, что президент назначает на должность председателей местных государственных администраций на срок своих полномочий. После избрания нового главы государства руководители местных госадминистраций продолжают осуществлять полномочия до назначения новых глав местных госадминистраций.

«К сожалению, с момента инаугурации нового президента – господина Зеленского – представление Кабинета Министров об увольнении Виталия Кличко не поступало. Я написал напоминание на имя министра Кабинета Министров, в котором попросил на основании тех же статей - ст. 118 Конституции Украины и ст. 8 ЗУ «О местных государственных администрациях» - предоставить представление об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации», - отметил Богдан.

Кроме того, он напомнил, что 28 августа 2015 Виталий Кличко вступил в партию «Блок Петра Порошенко «Солидарность» и был избран председателем этой политической силы, а потому должен нести и политическую ответственность после смены руководства государства.

«Поскольку его партия проиграла выборы, его кандидат в президенты проиграл выборы, было бы вполне логично с точки зрения главы местной государственной администрации подать в отставку. Поскольку это его политическая, а не экономическая деятельность», - сказал он.

Руководитель Офиса президента также напомнил, что назначение Кличко на пост главы КГГА было частью так называемых Венских договоренностей между Дмитрием Фирташем, Петром Порошенко, Сергеем Левочкиным и самым Кличко.

Богдан отметил, что в последнее время провел две встречи с мэром Киева в Офисе президента, во время которых шесть раз просил его отказаться от института «смотрящих» и отойти от коррупционных схем в столице.

Также он отметил, что опубликованная в СМИ информация относительно возможных злоупотреблений при строительстве и реконструкции отдельных объектов столичной инфраструктуры будет передана в правоохранительные органы.

«Все эти факты обнародованы в Интернете, и мы сегодня подаем в правоохранительные органы обращение о проверке соответствующей информации, которая была обнародована журналистами», - подчеркнул он.

Также руководитель Офиса Президента сообщил, что на связь с ним выходил адвокат одного из «смотрящих», которые мешают Кличко эффективно управлять городом.

«Он высказал предложение, что работа с местным бюджетом Киевского городского совета и городской государственной администрации дает им возможность получать 40 млн долларов в год. Попросил не «двигать» председателя КГГА и предложил этот бюджет поделить пополам. К сожалению, поскольку я не был готов к такой встрече, мне не удалось зафиксировать эти данные. Эта информация также будет передана в правоохранительные органы», - заявил Богдан.

Он уточнил, что пока Зеленский рассматривает несколько кандидатур на должность председателя Киевской городской государственной администрации.

«Это - политическое решение, политическая ответственность Президента. На встречах с господином Кличко я говорил ему, что он тоже один из претендентов, поскольку он - известная публичная личность. Если народ и власть увидит, что дела в Киеве изменились, то он может быть переназначен», - заявил руководитель Офиса Президента.

Напомним, Кличко назвал информацию, обнародованную на пресс-конференции, подборкой сплетен и манипулятивных домыслов.