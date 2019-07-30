Мэр Киева Виталий Кличко назвал информацию, обнародованную на пресс-конференции руководителем Офиса Президента Андреем Богданом, подборкой сплетен и манипулятивных домыслов. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы.

«Когда такие вещи говорит руководитель Офиса Президента – это выглядит, как минимум, странно и некомпетентно. Эта пресс-конференция напоминала «байки из склепа» - подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше, - отметил Кличко. - Все свои, как вы думаете, «страшилки», господин Богдан, передавайте в правоохранительные органы. И не позорьтесь подобными «информационными выступлениями»! Вы еще и законами и Конституцией манипулируете».

Он подчеркнул, что киевляне выбирают власть, которую возлагают ответственность за все, что происходит в городе. А попытки разделить должности мэра и главы КГГА является попыткой лишить общину права влиять на процессы управления столицей и наступлением на местное самоуправление.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Богдан утверждает, что мэр Киева Виталий Кличко не контролирует столичный совет.