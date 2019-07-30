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В этом году Украина будет отмечать День Независимости в новом формате. В честь праздника в Киеве состоится Шествие достоинства, заявил во время брифинга  руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан.

«Вместо традиционного парада в советских традициях с недешевой демонстрацией военной техники на центральной улице столицы состоится Шествие достоинства. Это мероприятие в европейском стиле призвано положить начало новой традиции чествования всех, кем гордится Украина», - сказал он.

Планируется, что по центральной улице Киева – Крещатику – пройдут представители разных родов войск Вооруженных сил Украины. Ветераны АТО смогут присоединиться к представителям своих бригад. Вместе с военными в мероприятии также примут участие, в частности, медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры.

«Действо будет современным в идеологическом и техническом аспектах. В шествии примет участие президент Украины Владимир Зеленский и руководство государства. После этого он обратится к украинскому народу. Также в центре Киева состоится грандиозный концерт, организацией этого мероприятия занимается один из самых известных украинских режиссеров», - заявил руководитель ОП.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что военного парада на День Независимости в этом году не будет, сэкономленные деньги направят на премии военным.

 
ForUm

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