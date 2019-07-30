Руководитель Офиса президента Андрей Богдан утверждает, что мэр Киева Виталий Кличко не контролирует столичный совет. Об этом он заявил на брифинге, передает Украинская правда.

«Действительно, у меня было несколько встреч с господином Кличко здесь в Администрации, в Офисе президента. Таких встреч было две. На этих встречах я ему лично 6 раз, то есть на каждой встрече по три раза, предлагал отказаться от института «смотрящих», отойти от коррупционных схем и стать действительно народным мэром.

Он великий спортсмен, он гордость Украины, он человек, имя которого знает весь мир. Однако он потерял контроль над ситуацией в городе на протяжении последних 5 лет», - заявил глава ОП.

Богдан утверждает, что Кличко подтвердил, что действительно не контролирует Киевский совет, есть 2-3 смотрящих, которые имеют определенные группы депутатов, – и если он не будет находить с ними компромиссы, у него не будет большинства в Киевсовете, а значит, не будет эффективным мэром.

«Кличко подчеркнул, что он не имеет никакого отношения к коррупции и хищениям, он понимает, что что-то происходит не так, но ничего с этим сделать не может. Он не задействован в коррупции, но иногда он использует совместную возможность передвижения на частном авиатранспорте», - сказал Богдан.

Отметим, в 2017 году «Схемы» сообщали, что Виталий Кличко летал на частном самолете вместе с руководителем «Укрбуда» Максимом Микитасем и Вадимом Столаром, которого связывают с застройными схемами в столице.

Богдан также утверждает, что на днях к нему приходил человек одного из «смотрящих» Киева и просил не трогать главу КГГА, а взамен предложил поделить бюджет в 40 миллионов долларов.

Как сообщал ForUm, сам городской глава Киева Виталий Кличко заявляет, что команда президента Владимира Зеленского пыталась подчинить его своим людям – Андрею Ваврышу или Александру Ткаченко.