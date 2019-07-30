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Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не смог реализовать все задуманное из-за пятого президента Петра Порошенко.

«Прочитал интервью Петра Алексеевича для «Украинской правды». Похоже, он так и не сделал для себя выводов из всего, что произошло в последнее время. Как, к сожалению, так и не понял, почему я не пошел на выборы вместе с ним», - написал он в Facebook.

«На самом деле есть большая разница между правдой и ложью, служением государству и людям и созданием схем собственного обогащения, демократией и узурпацией власти, погоней за деньгами и моральными ценностями», - заявляет Гройсман.

«Мне жаль, что большой надеждой и поддержкой людей он пожертвовал ради своих частных интересов. В конце и я тоже не смог ввиду его подходов реализовать все то, что намеревался сделать. И именно поэтому нам не по пути. Что ж, у него уже все позади. Но я уверен - в Украине все еще впереди!» - написал премьер.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков отрицал работу полиции на выборах против пятого президента Петра Порошенко и обвинил последнего во лжи.
ForUm

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