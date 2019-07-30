Посольство Украины в Южноафриканской республике отслеживает ситуацию с расследованием убийства украинского туриста Ивана Иванова местными грабителями.

«Посольство Украины в ЮАР выражает глубокие соболезнования семье и друзьям украинского гражданина Ивана Иванова, который трагически погиб в субботу, 27 июля 2019 года, в г.Кейптаун», - говорится на странице ведомства в Facebook.

Мэр Кейптауна совместно с украинской общиной планируют провести богослужение на месте преступления.

Накануне, 29 июля, южноафриканские СМИ сообщили, что 44-летнего гражданина Украины убили грабители на одной из туристических троп горы Пик Чепмена в Кейптауне.

Трое мужчин забрали рюкзак украинца с его личными вещами и скрылись с места преступления.

«На мужчину напали трое и несколько раз ударили в грудь ножом, в результате кровотечения украинец погиб», - говорится в заметке.

Также сообщалось, что одного из нападавших – 25-летнего мужчину, у которого был рюкзак Иванова – задержали.

По информации СМИ он признался в грабеже и нанесении ножевых ранений и рассказал полицейским, где найти тело.