Заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что расследовавший возможное отравление бывшего президента Виктора Ющенко прокурор не нашел состава преступления по данному делу.

Об этом Матиос сказал в интервью телеведущему Андрею Пальчевскому, передают Українськi Новини.

«У меня работает заместителем генерал Козлов, который был следователем, расследовавшим это дело, и на него было покушение. И вот я могу это сказать, так как сроки давности прошли, я его спросил: Игорь Николаевич, вот скажи, ты же расследовал, ты настолько погружен в эту ситуацию, что у тебя должно быть свое видение истины, которую ты смог доказать или тебе не дали доказать, скажи, было или нет (отравление)? Он сказал «нет». Отравления не было», - рассказал главный военный прокурор.

Как известно, 5 сентября 2004 года кандидат в президенты Виктор Ющенко встречался с руководством СБУ, после чего почувствовал недомогание и 10 сентября был госпитализирован в венскую клинику. Врачи заявили, что Ющенко отравлен диоксином, причем яд попал в организм пациента примерно за пять дней до госпитализации. Позже был проведен ряд экспертиз. Повторная экспертиза в конце мая 2006 года подтвердила наличие диоксина в организме Ющенко.

В 2010 году тогдашний генпрокурор Виктор Пшонка не исключил, что отравления Ющенко в 2004 году не было, подчеркнув, что для установления истины необходим повторный анализ крови пострадавшего. Ющенко до сих пор не провел необходимую экспертизу. Хотя в 2012 году он заявил, что в его крови осталось 5% диоксина.