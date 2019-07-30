также в разделеОбщество
Вместо парада: В День Независимости в Киеве пройдет Шествие достоинства 19
Умер легендарный разведчик, добывший первую информацию о лихорадке Эбола 23
В ГПУ объяснили, почему фигурант дела Гандзюк сходил на футбол 13
Двое жителей Донецка сбывали в Киеве фальшивую валюту из «ДНР» 18
В Украине объявлено штормовое предупреждение 33
Глава Окружного админсуда заявил о конфликте с представителями старой власти и не винит Зеленского 23
В Киеве «схемщики» договариваются с лидером «Слуги народа» о многомиллионных контрактах 57
СМИ: Россия перекрыла четверть черного моря 74
Советник президента заявил о различиях течения болезней «у представителей разных рас» 25
В Будапеште повторно арестовали украинца-капитана корабля Viking 18
НАПК: Реестр коррупционеров работает в штатном режиме 18
29 июля. Картина дня 32
В Кабмине обсудили восстановление моста в Станице Луганской 159
Двое судей по делу «Сармата» взяли самоотвод 21
Луценко пригрозил Горбатюку служебной ответственностью за пустой пиар в деле ОАСК 73
На Донбассе задержали капитана полиции за систематические поборы на блокпосте 66
В Украину вернули собаку с захваченного россиянами буксира «Яны-Капу» 59
В ГПУ не получили доказательств по делу Окружного админсуда 40

Заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что расследовавший возможное отравление бывшего президента Виктора Ющенко прокурор не нашел состава преступления по данному делу.

Об этом Матиос сказал в интервью телеведущему Андрею Пальчевскому, передают Українськi Новини.

«У меня работает заместителем генерал Козлов, который был следователем, расследовавшим это дело, и на него было покушение. И вот я могу это сказать, так как сроки давности прошли, я его спросил: Игорь Николаевич, вот скажи, ты же расследовал, ты настолько погружен в эту ситуацию, что у тебя должно быть свое видение истины, которую ты смог доказать или тебе не дали доказать, скажи, было или нет (отравление)? Он сказал «нет». Отравления не было», - рассказал главный военный прокурор.

Как известно, 5 сентября 2004 года кандидат в президенты Виктор Ющенко встречался с руководством СБУ, после чего почувствовал недомогание и 10 сентября был госпитализирован в венскую клинику. Врачи заявили, что Ющенко отравлен диоксином, причем яд попал в организм пациента примерно за пять дней до госпитализации. Позже был проведен ряд экспертиз. Повторная экспертиза в конце мая 2006 года подтвердила наличие диоксина в организме Ющенко.

В 2010 году тогдашний генпрокурор Виктор Пшонка не исключил, что отравления Ющенко в 2004 году не было, подчеркнув, что для установления истины необходим повторный анализ крови пострадавшего. Ющенко до сих пор не провел необходимую экспертизу. Хотя в 2012 году он заявил, что в его крови осталось 5% диоксина.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
5220 грн.
360
Теги