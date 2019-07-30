Россия с 24 июля 2019 перекрыла пять районов Черного моря, суммарная площадь которых составляет 118 570 км² – более четверти его общей площади в 436 402 км².

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал, ссылаясь на данные международных предписаний мореплавателям.

Фактически указанные районы перекрывают привычные и рекомендуемые международные морские судоходные пути в Болгарию, Грузию, Румынию и Украину, почти блокируя морское сообщение с этим странами.

Четкая причина закрытия не указывается, часть участков названа как «с опасной навигацией и опасностью плавания», часть закрыта для проведения мероприятий боевой подготовки.

Следует отметить, что в РФ нет стольких наземных и надводных сил, чтобы была необходимость в перекрытии такой площади в соответствующих районах для проведения комплекса мероприятий боевой подготовки. Также у нее отсутствует необходимое количество плавсредств для контроля и перекрытия соответствующих районов для обеспечения безопасности судоходства и, в первую очередь, рыбалки и отдельных предприятий рыбного промысла, которые не всегда могут получить соответствующие предписания в срок.

«Поэтому стоит рассматривать эти действия как очередной акт гибридной агрессии на море, теперь уже не только против Украины, но и других стран Черноморского региона», - отмечается в публикации.

До этого перед самым началом учений Sea Breeze 2019, Россия международным предписанием 0698/2019 перекрыла район площадью в 8000 квадратных километров в Черном море, где должна была расположиться одна из локаций международных учений с участием кораблей Украины, Болгарии, Румынии, Грузии, Великобритании и США.