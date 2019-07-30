Министр внутренних дел Арсен Аваков отрицает работу полиции на выборах против пятого президента Петра Порошенко и обвинил последнего во лжи.

«В интервью УП Порошенко бессовестно врет, оправдывая свое поражение на выборах тем, что против него «была работа полиции». Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы, на Украину! К сожалению, для Порошенко врать - как дышать, и поэтому он проигрывает», - написал он в Facebook.

«Он довел страну до такого эмоционального состояния, что люди очень захотели поверить ни ему лжецу, - а любому честному человеку. Он, Порошенко, методично душил робкие ростки надежд в 2014, он в этом виноват. Большинство позитивного в эти годы происходило не благодоря ему, а вопреки. Можно только представить себе - чего бы можно было достичь стране, не сконцентрируйся он в борьбе за власть и деньги..

Мне его не жаль. Жаль страну», - заявил Аваков.

По его словам, у нас у всех, и скептиков и умников, и романтиков и опытных - нет иного выхода - как желать успеха Зе!

«И помогать ему! От простого человека до олигарха.. Это прямые жизненные интересы каждого из нас. Иначе, не успех команды нового президента - фрустрация/разочарования масс разнесет Украину», - пишет глава МВД.

«И на эту межу окончательного неверия и надежды поставил страну этот человек по имени Петр. Не жаль его. Хоть и по беспределу его «кончать» неправильно и нельзя. Не позволить это ретивым - важно. А вот то за что заслужил отвечать – пусть отвечает, не жаль», - заявил Аваков.

Напомним, олигарх Игорь Коломойский назвал победу на выборах президента Украины Владимира Зеленского общей победой его и министра внутренних дел Арсена Авакова.