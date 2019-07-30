также в разделеВыборы
Суд обязал ОИК пересчитать голоса в округе Пашинского 170
ЦИК заявила о превышении полномочий окружной комиссии на округе Балоги 32
На округе Балоги в Мукачево пересчитывают голоса 95
Мураев, проиграв выборы, традиционно повел себя, как «политическая проститутка» 12099
ЦИК приняла протоколы с мокрыми печатями уже от 183 ОИК 28
«Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила людей Ахметова в 105-м округе в фальсификации выборов 75
Препятствия, грязь, черный пиар: Медведчук рассказал о предвыборной борьбе конкурентов 57
ЦИК обработала 100% электронных протоколов 144
Нестор Шуфрич рассказал, как Порошенко и Ко рассчитался с Ахметовым фальсификациями в пользу кандидата от ДТЭК на 105-м округе 559
Медведчук: Низкая явка на выборах бросает тень на их легитимность 47
В Северодонецке женщина распылила газ в лицо кандидату в нардепы 72
На Закарпатье затянули с подсчетом голосов: члены ОИК отравились оливье 27
Королевскую под судом обсыпали мукой 150
ЦИК обработала 99,9% протоколов 84
Нимченко потребовал возбудить уголовное дело против организаторов фальсификаций на 105-м округе 69
ЦИК обработала 99,85% протоколов 85
ЦИК приняла протоколы с мокрыми печатями уже от 47 ОИК 19
Шуфрич о выборах в 105-м округе: Здесь все куплено Ахметовым 210

Сегодня, 30 июля, Центральная избирательная комиссия приняла оригинальные протоколы об итогах голосования всех 199 ОИК.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе комиссии.

30 июля после перерыва в заседании Комиссия продолжила принятие и оглашение протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019.

Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования ОИК ОВО № 69 (Закарпатская область).

Таким образом, по состоянию на 30 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК всех 199 ОВО.

Также ЦИК приняла протоколы ОИК ОВО № 18, 52, 84, 121, 124, 137, 151, 201 с пометкой уточненный.

В то же время Комиссия поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования ОИК ОВО № 127 с пометкой уточненный до 1 августа.

В заседании Комиссии объявлен перерыв ориентировочно до 16:00.

Напомним, 21 июля в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.

По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 49,84%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
5220 грн.
22
Теги