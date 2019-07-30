Сегодня, 30 июля, Центральная избирательная комиссия приняла оригинальные протоколы об итогах голосования всех 199 ОИК.
Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе комиссии.
30 июля после перерыва в заседании Комиссия продолжила принятие и оглашение протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019.
Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования ОИК ОВО № 69 (Закарпатская область).
Таким образом, по состоянию на 30 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК всех 199 ОВО.
Также ЦИК приняла протоколы ОИК ОВО № 18, 52, 84, 121, 124, 137, 151, 201 с пометкой уточненный.
В то же время Комиссия поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования ОИК ОВО № 127 с пометкой уточненный до 1 августа.
В заседании Комиссии объявлен перерыв ориентировочно до 16:00.
Напомним, 21 июля в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.
По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 49,84%.
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