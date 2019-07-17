СБУ установила и задержала водителя автотягача, перевозившего ЗРК «Бук», из которого был сбит самолет Malaysia Airlines рейса МН17 на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отсрочки применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

Лефортовский суд Москвы продлил арест всем военнопленным украинским морякам еще на три месяца срок пребывания под стражей, до 24 октября 2019 года, в целом - до 10 месяцев.

Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донецкой и Луганской областей. В соответствии с документом, на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, смогут рассчитывать украинцы, проживавшие на свободной от российской оккупации территории Луганской и Донецкой областей.

Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО, подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, в ночь с 21 на 22 июля 2019 по киевскому времени.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил и. о. председателя Николаевской ОГА Вячеславу Боню написать заявление об увольнении.

Председатель Постоянного представительства Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко назвал Россию «лицемером, который не видит бревна в собственном глазу».

Сенат США единогласно принял резолюцию, посвященную 5-ой годовщине Революции достоинства и памяти Героев Небесной Сотни.

Члены Совета безопасности Организации Объединенных Наций на инициированном Россией заседании обсудили закон Украины о функционировании украинского языка как государственного. Заседание завершилось без принятия каких-либо резолюций или других решений Совета безопасности ООН.

Офис Президента Украины инициирует создание Совета по вопросам свободы слова. В него войдут представители центральных СМИ, силовых ведомств и медиаюристы. Такие же советы предлагают создать при каждой ОГА.

Служба безопасности Украины установила более 150 лиц, принимавших участие в транспортировке зенитно-ракетного комплекса «Бук» из России на Донбасс, которым в июле 2014 года был сбит лайнер рейса MH17.

Административный совет Фонда гарантирования вкладов назначил директором-распорядителем Фонда Светлану Рекрут.