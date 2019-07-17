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Председатель Постоянного представительства Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко назвал Россию «лицемером, который не видит бревна в собственном глазу». Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН, которое транслировалось на сайте ООН, сообщает УНИАН.

Комментируя предложение РФ обсудить на заседании Совбеза ООН вопросов, касающихся закона Украины о функционировании украинского языка как государственного, он напомнил о насильственной русификации и о действиях России в оккупированном Крыму.

«Страна, которая веками насильно подавляла украинский язык, насильно заменяла его русским во всех сферах общественной жизни, сейчас не должна указывать нам, на каком языке мы должны говорить и писать», - отметил он.

Ельченко отметил, что украинские школы есть в Австралии, Аргентине, Словакии и многих других странах, однако в России, где по официальным данным проживает около 3 миллионов украинцев, нет ни одной украинской школы. Представитель Украины также напомнил, что до аннексии в Крыму работало 7 украинских и 15 крымскотатарских школ, но оккупационные власти, подконтрольные Кремлю, закрыли все украинские и половину крымскотатарских школ. Он процитировал Нагорную проповедь из Евангелие, назвав Россию «лицемером, который не видит бревна в собственном глазу». «Что касается нашего закона о языке - это наше внутреннее дело и мы сами в этим разберемся с помощью наших партнеров», - добавил он.

Также Ельченко заявил, что в мае РФ инициировала рассмотрения данного вопроса на заседании Совбеза ООН, чтобы попытаться навязать свою повестку дня в связи с избранием нового президента Украины, а также отвлечь внимание от годовщины депортации крымских татар.

По его словам, поднимая этот вопрос за четыре дня до парламентских выборов в Украине, Москва пытается оказать политическую поддержку пророссийским партиям, а также отвлечь внимание от невыполнения Минских соглашений и 5-й годовщины катастрофы самолета рейса МН17, сбитом российскими боевиками над Донбассом 17 июля 2014 года.

Ельченко также отметил, что это первое заседание Совета после президентских выборов в Украине, но реализация Минских соглашений остается одним из главных приоритетов и новоизбранной власти.

«После вступления нового президента в должность российские силы и их доверенные лица почти удвоили частоту нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Именно так выглядят российские мирные предложения? Россия не демонстрирует готовности отказаться от своих агрессивных целей в Украине. Выполнение Минских соглашений Кремлем застопорилось, незаконная паспортизация жителей Донбасса продолжается, ситуация с безопасностью на Донбассе продолжает ухудшаться, деоккупация Крыма еще не началась, граждане Украины по-прежнему используются Москвой в качестве заложников, а устав ООН и решения международных судов остаются для РФ мертвыми буквами. Они продолжают отрицать, что являются стороной конфликта, разжигая его», - подчеркнул он.

Напомним, 16 июля члены Совета безопасности Организации Объединенных Наций на инициированном Россией заседании обсудили закон Украины о функционировании украинского языка как государственного. Заседание завершилось без принятия каких-либо резолюций или других решений.
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