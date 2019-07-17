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Сенат США единогласно принял резолюцию, посвященную 5-ой годовщине Революции достоинства и памяти Героев Небесной Сотни, сообщает посольство Украины в США.

Резолюцией, авторами которой выступили более двух десятков сенаторов от Республиканской и Демократической партий, осуждается агрессия РФ против Украины и строительство «Северного потока-2», который являет «значительной угрозой безопасности Европы, направленной на подрыв экономической стабильности Украины и усилению ее уязвимости перед дальнейшими российскими военными интервенциями».

Также Сенат осуждает нападение на корабли ВМС нашего государства в Керченском проливе как дерзкое нарушение международного права и двусторонних украинско-российских договоренностей, а также настоятельно призывает Кремль немедленно освободить членов экипажа захваченных судов как таковых, подпадающих под действие Женевских конвенций 1949 года.

«Сенат США призывает США, их союзников и партнеров сохранять жесткий санкционный режим против РФ до выполнения ею своих международных обязательств, в том числе по Будапештскому меморандуму и Минскими договоренностями», - говорится в сообщении.

В резолюции также отмечается, что Сенат США ожидает проведения мирных, свободных и справедливых парламентских выборов в Украине и поздравляет украинский народ по случаю успешного проведения выборов президента Украины.

«Сенат США считает, что укрепление демократии в Украине на протяжении последних пяти лет, ярким примером чего стали недавние президентские выборы и мирный переход власти, должен служить положительным примером для других стран пост-советского пространства», - сказано в резолюции.

Также Сенат выражает поддержку всем украинским политическим заключенным, содержащимся в РФ и на подконтрольных ей территориях на основе сфабрикованных обвинений.

 
ForUm

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