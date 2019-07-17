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Члены Совета безопасности Организации Объединенных Наций на инициированном Россией заседании обсудили закон Украины о функционировании украинского языка как государственного. Заседание транслировалось на сайте ООН, сообщает УНИАН.

 

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что вышеупомянутый закон противоречит всем конвенциям по защите прав нацменьшинств, а также является «насильственной украинизацией страны».

По его словам, принятие закона осуществлялось без всеобщего консенсуса и по политическим мотивам. Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, которая также приняла участие в заседании Совета, отметила в своем докладе, что ООН настаивает, чтобы был разработан законопроект, направленный на защиту прав национальных меньшинств и их языков. В этом вопросе ее поддержал и верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Дзаньер.

В свою очередь, и.о. постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн отметил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Он также напомнил о насилии и пытках против крымских татар и других меньшинств, и заявил, что США выступает против таких действий РФ в оккупированном Крыму, а также призвал Россию как можно скорее освободить украинских военнопленных моряков и к конструктивности.
Постпред Франции при ООН Франсуа Делатр осудил решение России о выдаче российских паспортов на оккупированном Донбассе и отметил, что это выходит за пределы Минских соглашений. Также он отметил, что вскоре Франция вместе с Германией планируют провести дипломатическую встречу в "нормандском формате".

По его словам, речь идет о конструктивном обмене мнениями.

По словам заместителя постпреда Великобритании при ООН Джонатана Аллена, решение украинского парламента в отношении украинского языка подразумевает принятие последующих норм о правах нацменшинств, также он сделал акцент на том, что принятие таких законов является необходимым.

Постпред Британии, как и предыдущие спикеры, отметил, что украинцы продолжают страдать от конфликта, который подпитывается Россией. Он подчеркнул, что Британия также не признает выданные жителям Донбасса российские паспорта и требует от РФ прекратить поддержку боевиков кадровыми военными и вооружением.

В свою очередь, постпред Германии Кристоф Хойзген заявил, что вопрос закона о функционировании украинского языка вообще не стоит рассматривать на заседании Совета безопасности ООН.

Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко в своем выступлении в очередной раз подчеркнул, что вопрос функционирования украинского языка является внутренним, и не нуждается в обсуждении на заседании Совета безопасности ООН.

Он отметил, вынося этот вопрос на рассмотрение, что РФ преследует двойную цель – оказать политическое давление на Украину и отвлечь внимание от других вопросов.

В свою очередь Небензя возмутился тем, что представители других стран не воспользовались данным заседанием для обсуждения закона о функционировании украинского языка.

Заседание завершилось без принятия каких-либо резолюций или других решений Совета безопасности ООН.

Напомним, 16 июля в Украине вступил в силу закон  об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
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