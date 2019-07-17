Лефортовский суд Москвы продлил арест всем военнопленным украинским морякам.

Об этом в группе «Защита военнопленных украинских моряков» в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

«Относвительно 21-го военнопленного украинского моряка - срок содержания под стражей продлен до 24 октября, а по трем раненых (Андрею Артеменко, Андрею Эйдеру и Василию Сороке) - на срок до 26 октября 2019 года», - написал он.

Адвокат отметил, что разница сроков ареста обусловлена тем, что при избрании меры пресечения в первый раз в ноябре прошлого года в Крыму суд по раненым морякам проходил отдельно и позже, чем судебные заседания по другим военнопленных.

Как отмечается, все судебные заседания проходили по ходатайству прокуроров в закрытом режиме.

«Ни одно ходатайство защиты в четырех судебных заседаниях о привлечении копий приказа Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому украинские военнопленные моряки должны быть немедленно освобождены, удовлетворено не было», - отметил Полозов.

При этом адвокат отметил, что эти решения суда сторона защиты планирует обжаловать.

Как сообщал ForUm, 9 июля Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.