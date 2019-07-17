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СБУ установила и задержала водителя автотягача, перевозившего ЗРК «Бук», из которого был сбит самолет Malaysia Airlines рейса МН17 на Донбассе.

Об этом на брифинге сказал заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

Он продемонстрировал видео, снятое на телефон, на котором видно, как по Донецку на автотягаче везут ЗРК «Бук».

«Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через 3 года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, в Украине», — цитирует Маякова Українськi Новини.

Напомним, Служба безопасности Украины установила более 150 лиц, принимавших участие в транспортировке зенитно-ракетного комплекса «Бук» из России на Донбасс, которым в июле 2014 года был сбит лайнер рейса MH17

В СБУ подчеркнули, что боевики «ДНР», причастные к транспортировке ЗРК «Бук», будут осуждены в Украине за терроризм.
ForUm

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