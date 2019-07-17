Административный совет Фонда гарантирования вкладов назначил директором-распорядителем Фонда Светлану Рекрут, сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
Ранее она занимала должность заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования.
Также Административный совет удовлетворил заявление об увольнении по собственному желанию с 17 июля Константина Ворушилина с должности директора-распорядителя Фонда гарантирования.
По словам Рекрут, перед командой Фонда стоит задача продолжения выполнения обязательств перед кредиторами банков и государством.
«Поскольку остаток долга перед Министерством финансов в настоящее время превышает 49 млрд грн в виде векселей и еще более 67 млрд грн по процентам, самым важным заданием, над которым Фонд будет работать в ближайшее время, является реструктуризация процентов по этим кредитам», - сказала она.
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