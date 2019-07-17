Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе на заседании 17 июля с участием представителей незаконных вооруженных формирований согласовала прекращение огня на Донбассе с полуночи 21 июля.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО, признавая положительное влияние практики подтверждения преданности режима прекращения огня, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, а также исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющей, устойчивому и бессрочном прекращению огня, с полуночи 21 июля 2019 по киевскому времени», - написала Олифер на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, в гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 украинских граждан, которых Украина стремимся освободить.

«В учреждениях украинской пенитенциарной системы находится 208 человек, которых запрашивает противоположная сторона. Договорились в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождению подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц», - добавила пресс-секретарь Леонида Кучмы.

Напомним, Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донецкой и Луганской областей. В соответствии с документом, на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, смогут рассчитывать украинцы, проживавшие на свободной от российской оккупации территории Луганской и Донецкой областей.