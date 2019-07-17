Офис Президента Украины инициирует создание Совета по вопросам свободы слова. В него войдут представители центральных СМИ, силовых ведомств и медиаюристы. Такие же советы предлагают создать при каждой ОГА.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины.
«Нам важен диалог с медиасообществом, поэтому мы запускаем работу Совета. Он будет собираться регулярно», - сказал замруководитель Офиса Кирилла Тимошенко.
В состав Совета войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ, медиаюристы и представители силовых ведомств.
Ожидается, что Совет будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры.
Аналогичные советы, в состав которых войдут представители региональных средств массовой информации, предложено создать при каждом главе ОГА.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский инициирует внеочередное заседание Верховной Рады на 18 июля для принятия трех законопроектов: об уточнении подсудности Высшего антикоррупционного суда Украины и сосредоточения его работы исключительно на топ-коррупции, о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение и об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.
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