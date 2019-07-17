Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отсрочки применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. Об этом сообщает на сайте парламента.

Соответствующий проект закон №10462 зарегистрирован 17 июля.

Законопроект определен президентом как неотложный.

Текст документа на сайте пока не обнародован.

Напомним, 16 мая Верховная Рада отсрочила введение в действие закона о штрафах для владельцев авто на еврономерах до 22 августа.