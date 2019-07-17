Президент Украины Владимир Зеленский предложил и. о. председателя Николаевской ОГА Вячеславу Боню написать заявление об увольнении. Об этом глава государства заявил во время ознакомления с инфраструктурой и условиями функционирования Николаевского международного аэропорта 17 июля, сообщили ForUm’у в пресс-службе президента.

Зеленский отметил, что с ремонтом аэропорта сложилась странная ситуация, которая вызывает много вопросов. По его словам, это касается эффективности использования средств. Кроме того, ремонт сопровождают постоянные скандалы - судебные дела по фирме-подрядчику, трагическая ситуация с предыдущим директором аэропорта Волошиным.

Президент поинтересовался у гендиректора аэропорта Федора Барни, сколько нужно средств и какие сроки достройки, какой пассажиропоток. Руководитель аэропорта отметил, что в последние чартерные полеты были в июле, а регулярные рейсы не летают, в частности из-за нехватки диспетчеров. Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк ответил, что диспетчеров не направляют именно из-за отсутствия загрузки и четких графиков регулярного авиасообщения. Президент обратился с просьбой направить диспетчеров на определенный период - для эксперимента, а гендиректор аэропорта должен обеспечить авиаперевозчиков.

Присутствующие журналисты и активисты призвали президента помочь, чтобы было проведено расследование по использованию средств на ремонт аэропорта. Кроме того, отмечалось, что в области есть проблема с криминалитетом, рейдерскими захватами, коррупцией.

«Вы делаете такое выражение лица, якобы вы ни при чем и первый раз пришли. Почему вы к людям относитесь, как к скотам? ... Все говорят, что Николаев является бандитским городом. Это нормально? Чиновники ведут себя, как бандиты», - обратился к присутствующим николаевским чиновникам президент.

Глава государства также сообщил, что сейчас ищут кандидатуру на должность председателя Николаевской ОГА, и призвал активистов предложить, кого они хотели бы видеть главой облгосадминистрации.