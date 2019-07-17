Президент России Владимир Путин увеличил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
Соответствующий указ Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
В соответствии с документом, на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, смогут рассчитывать украинцы, проживавшие на свободной от российской оккупации территории Луганской и Донецкой областей.
Подать на гражданство РФ смогут жители Донецкой и Луганской областей, которые находятся на территории России.
Ранее такая возможность была только жителей временно неподконтрольных Украине «Л/ДНР».
Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.
Жителей оккупированных территорий Донбасса, которые получат паспорт РФ, нужно будет лишать украинского паспорта, считает заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
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