НАК «Нафтогаз Украины» снижает цену газа для нужд населения и других потребителей по ПСО в июле на 11,7%.

Вопрос о возможном обмене арестованных в России 24 украинских моряков обсуждается с украинской стороной. Об этом замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что 15 июля суд может выпустить на свободу обвиняемого в госизмене бывшего главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Однако заседание Подольского районного суда Киева по Вышинского было перенесено на 19 июля.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявляет о попытке захвата здания бюро.

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины.

Украина продлила на 2020 год действие запрета на поставку в страну значительного перечня российских товаров, впервые введенного в конце 2015 года в качестве ответных мер на ограничительные меры со стороны РФ.

В понедельник, 15 июля, под Киевом на 34 километре Житомирской трассы в результате ДТП с участием маршрутки Volkswagen LT и Ford Mondeo 3 человека погибли и 17 пострадали.

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ООО «Приватофис» и снял арест с 415 объектов недвижимости компании Игоря Коломойского (земельные участки, нежилые, офисные помещения в различных регионах Украины), на которые в 2017 году был наложен определением этого же суда по ходатайству Генпрокуратуры в рамках расследования выдачи Приватбанком кредитов для связанных лиц на невыгодных условиях, что привело к возникновению задолженности юрлиц перед банком на 373 млн грн. Как сообщает ZN.UA, решение было принято еще 5 июля.

15 июля последний день смены места голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду.

В погрануправлении ФСБ России в оккупированном Крыму сообщают о задержании 15 июля в российском пункте пропуска на админгранице двух граждан Украины.