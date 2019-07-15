В понедельник, 15 июля, под Киевом на 34 километре Житомирской трассы в результате ДТП с участием маршрутки Volkswagen LT и Ford Mondeo 3 человека погибли и 17 пострадали.

Автомобили столкнулись вблизи населенного пункта Гуровщина около 05:40, сообщает Информатор.

По предварительной информации, Volkswagen вез людей со Львова в Киев. В попутном направлении ехал и Ford. По неизвестным причинам произошло столкновение двух автомобилей. Также маршрутка снесла отбойник.

Пострадавших пассажиров микроавтобуса госпитализировали в больницу с различными травмами. Водитель также был госпитализирован в больницу. К сожалению, водитель и женщина-пассажир Ford скончались на месте.

Позже стало известно, что еще один пассажир Ford скончался в карете «скорой».