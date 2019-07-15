Сегодня суд может выпустить на свободу обвиняемого в госизмене бывшего главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Сегодня в 16:15 в помещении Подольского райсуда (ул. Хорива, 21) состоится заседание по делу руководителя пропагандистского на территории Украины информагентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Что ожидается? Что этот человек, официально по решению суда, выйдет на свободу», - написала она.

По словам Сарган, Вышинского могут выпустить на свободу из-за решения Конституционного суда, «который «заботится» о террористах и госизменниках и привезенного российским журналистом письму мамы и, видимо, маленькой записочке, которую передали в руки президенту. Ибо потом состоялся и сам телефонный разговор между Владимиром (Зеленским. – Ред.) и Владимиром (Путиным – Ред.)».

«Вышинский важен для Путина. Он значит для Путина больше всех украинских пленных. Именно поэтому одного лишь Вышинского можно было бы обменять на 24 военнопленных украинских моряков (почти 250 дней в плену, письма матерей, жен и детей не замечены Путиным, ни даже решение суда ООН немедленно выпустить украинцев на волю проигнорировано Путиным), на украинского журналиста Романа Сущенко (более 1000 дней в плену, письма жены и детей не замечены Путиным), на украинского режиссера Олега Сенцова (больше 5 лет в плену, ни письма, ни акции мировых кинематографистов и актеров, ни массовые или одиночные протесты с требованием освободить Сенцова не замечены Путиным)... На всех вместе! Одного Вышинского! Ждем решения суда. Сегодня в 16:15», - добавила она.

Как сообщал ForUm, 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

Сейчас Вышинский находится в Киевском следственном изоляторе.

1 июня 2018 Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства. Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой. Позже он заявил, что не просил об обмене.

Сегодня, 15 июля, должно состояться заседание Подольского райсуда Киева по делу Вышинского.

Он может быть освобожден из-под ареста под залог в связи с признанием Конституционным судом Украины неконституционной нормы Уголовного процессуального кодекса, которой суд фактически обязывался применять безальтернативную меру пресечения – арест.

10 июня главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов передал в Киеве президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо матери Кирилла Вышинского.