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В погрануправлении ФСБ России в оккупированном Крыму сообщают о задержании 15 июля в российском пункте пропуска на админгранице двух граждан Украины, сообщает Крым.Реалии.

По данным пресс-службы российского ведомства, задержанные находились «в федеральном и межгосударственном розыске».

В частности, в ведомстве утверждают, что один из задержанных «подозревается в убийстве», которое он якобы совершил на территории Крыма, а второго ищут органы правопорядка Молдовы «за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения».

Сообщается, что задержанные украинцы были переданы силовикам.

Имена и фамилии украинцев не указаны. Комментарии задержанных отсутствуют.

 
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