Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ООО «Приватофис» и снял арест с 415 объектов недвижимости компании Игоря Коломойского (земельные участки, нежилые, офисные помещения в различных регионах Украины), на которые в 2017 году был наложен определением этого же суда по ходатайству Генпрокуратуры в рамках расследования выдачи Приватбанком кредитов для связанных лиц на невыгодных условиях, что привело к возникновению задолженности юрлиц перед банком на 373 млн грн. Как сообщает ZN.UA, решение было принято еще 5 июля.

Суд констатировал, что ООО «Приватофис» «не может быть применена мера уголовно-правового характера по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, в том числе, конфискация», а «арест был наложен без доказательств соразмерности стоимости недвижимого имущества, на которое был наложен арест, с размером ущерба, причиненного уголовным правонарушением».

Согласно судебным материалам Приватбанк предоставил кредит для ООО «Приватофис». При этом в залог для финучреждения были переданы доли в уставном капитале компании-заемщика, владельцами которых являются в т.ч. ООО «Тайлон», ООО «Эл Ти Групп», ООО «Агентство Новый мир», ООО «зернопоставки-М».

Сейчас Хозсуд Днепропетровской области рассматривает дело по иску Приватбанка в упомянутых компаний, а также ООО «Канделла», ООО «ОПФ», ООО «Элара», ООО «Коммунальное обслуживание домов» об обращении взыскания на их доли в уставном капитале ООО «Приватофис» в счет погашения задолженности ООО «Приватофис» на сумму 689 млн грн. Кроме этого, Хозсуд Днепропетровской рассматривает еще ряд исков Приватбанка к ООО «Приватофис» о взыскании задолженности по кредитным договорам от 17.12.2008 на сумму более 500 млн грн.

Однако на данный момент рассмотрение этих споров суды приостановили до вынесения решения по делам, в которых Приватбанк просит судей признать недействительным односторонний сделка в форме заявления ООО «Приватофис» о зачете встречных однородных требований.

Напомним, 17 апреля Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Национального банка, который просил снять арест с активов, подконтрольных бывшим владельцам Приватбанка.