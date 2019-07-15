Заседание Подольского районного суда Киева по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перенесено на 19 июля, сообщает УНИАН.

Сегодняшнее заседание коллегии судей Подольского райсуда Киева в деле Вышинского не состоялось, поскольку выяснилось, что один из судей коллегии сейчас находится в совещательной комнате по другому делу.

Адвокаты Вышинского намеревались подать ходатайство об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей. В прошлый раз заседание не состоялось из-за того, что прокуроры не были ознакомлены с материалами дела.

Напомним, ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что 15 июля суд может выпустить на свободу обвиняемого в госизмене бывшего главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Как сообщал ForUm, 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

Сейчас Вышинский находится в Киевском следственном изоляторе.

1 июня 2018 Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства. Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой. Позже он заявил, что не просил об обмене.

Он может быть освобожден из-под ареста под залог в связи с признанием Конституционным судом Украины неконституционной нормы Уголовного процессуального кодекса, которой суд фактически обязывался применять безальтернативную меру пресечения – арест.

10 июня главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов передал в Киеве президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо матери Кирилла Вышинского.