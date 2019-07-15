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НАК «Нафтогаз Украины» снижает цену газа для нужд населения и других потребителей по ПСО в июле на 11,7%, сообщает пресс-служба конмании.

Новая цена рассчитана в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 03.04.2019 № 293 «Некоторые вопросы деятельности акционерного общества» Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 05.06.2019 № 485, которая применяется с 01.06.2019) .

«Следовательно, цена газа, по которой Нафтогаз продает его в июле газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 905,67 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). По сравнению с июнем, стоимость газа уменьшится на 648 грн, или на 11,7%. Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене», – говорится в сообщении.

Напомним, Кабмин обязал НАК «Нафтогаз Украины» в июле снизить цену газа для населения еще на 650 грн за тысячу кубических метров.
ForUm

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