Украина продлила на 2020 год действие запрета на поставку в страну значительного перечня российских товаров, впервые введенного в конце 2015 года в качестве ответных мер на ограничительные меры со стороны РФ.

Соответствующее постановление №605 от 5 июля обнародовано на правительственном портале.

Напомним, 10 апреля Кабинет министров Украины расширил перечень подпадающих под эмбарго товаров из России, включив в него, в частности, стеклотару и формалин.

18 апреля Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину, а также ряд видов трубной продукции.