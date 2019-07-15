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Украина продлила на 2020 год действие запрета на поставку в страну значительного перечня российских товаров, впервые введенного в конце 2015 года в качестве ответных мер на ограничительные меры со стороны РФ.

Соответствующее постановление №605 от 5 июля обнародовано на правительственном портале.

Напомним, 10 апреля Кабинет министров Украины расширил перечень подпадающих под эмбарго товаров из России, включив в него, в частности, стеклотару и формалин.

18 апреля Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину, а также ряд видов трубной продукции.
ForUm

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