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Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины, сообщает Офис президента.

«Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон. Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что соответствующие указы главы государства будут опубликованы в ближайшее время.
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