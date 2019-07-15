Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявляет о попытке захвата здания бюро, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

«Захвату помещения ГБР для воздействия на досудебное расследование в уголовном производстве, где фигурирует экс-президент Украины, должна быть предоставлена ​​оценка. С первого дня назначения на должность мне постоянно задавали один вопрос: когда в ГБР будут громкие расследования? Так вот, «громкие расследования», хотя я не люблю это слово, требуют высокого уровня политической культуры», – отметил он.

По его словам, сегодня в ГБР состоялась акция политической силы, отдельные участники которой вышли за пределы правового поля: ворвались в помещение правоохранительного органа, прикрываясь депутатским мандатом; заблокировали въезд и выезд транспорта из ГБР; сорвали проведение встречи с европейскими международными партнерами по развитию и усиления ГБР; требовали от директора правоохранительного органа «срочных результатов расследования», или вообще его отмены. «Это называется политическое давление», – подчеркнул Труба.

«Среди участников акции - люди в балаклавах, которые принесли в помещение ГБР огнетушители. Это - вмешательство в деятельность правоохранительных органов», – отметил он.

Труба также сообщил о производствах, участником которых является экс-президент Украины. «Первое. ГБР стоит на защите национальных интересов. Производство относительно пересечения морского пространства военными кораблями Украины - одно из важнейших для нас. Ведь поставить точку в этом вопросе – значит защитить национальные интересы Украины. Думаю, что все участники тех событий должны быть убеждены в этом, идти на сотрудничество со следствием, предоставить показания и вместе защитить Украину. Второе. ГБР в стороне от политики. Во время досудебного расследования произошла утечка информации - это недопустимо для любого правоохранительного органа, а тем более для новосозданного. По данному факту начата служебная проверка. Третье. ГБР регистрирует уголовные производства в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины, а не чьих-то политических предпочтений», – заявил он.

«Последняя неделя политической кампании является испытанием на соблюдение европейских ценностей, среди которых независимость работы правоохранительной системы. Тем не менее, каким бы ни было политических давление, досудебное расследование будет профессиональным, незаангажированным и объективным», – подытожил Труба.

Как сообщал ForUm, в мае следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, уголовных преступлений, предусмотренных ст. 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 111 УК (государственная измена) и 426-1 УК (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий).

Речь идет о событиях 25 ноября 2018, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское моря в районе Керченского пролива.