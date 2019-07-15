Сегодня, 15 июля, последний день смены места голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду, сообщили ForUm’у в пресс-службе Центральной избирательной комисии.

«Если кто-то из избирателей намерен временно изменить место голосования, но еще не воспользовался такой возможностью, Комиссия предлагает не тянуть с обращением в орган ведения Государственного реестра избирателей», - говорится в сообщении.

По данным Государственного реестра избирателей, место голосования перед досрочными выборами Верховной Рады уже сменили 233 граждан.

Напомним, 24 мая в Украине стартовал процесс временного изменения места голосования на внеочередных выборах Верховной Рады.