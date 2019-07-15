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Вопрос о возможном обмене арестованных в России 24 украинских моряков обсуждается с украинской стороной. Об этом замминистра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил «Интерфаксу».

«Конечно, обсуждается, думаем над этим», - сказал он.

На вопрос, стоит ли в этом отношении ждать каких-либо подвижек в ближайшее время, Карасин отвечать отказался.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ведет никаких переговоров об освобождении Кирилла Вышинского и арестованных в России 24 украинских моряков.

11 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Путиным. Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков.
ForUm

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