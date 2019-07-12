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Суд Италии приговорил нацгвардейца Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году, к 24 годам заключения.  Украина обжалует приговор. 

Послы стран «Большой семерки» (G7) поддерживают привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении властью, но отмечают отличие нынешней ситуации в Украине от постреволюционной. Список украинских политиков и государственных деятелей, которых сегодня решили люстрировать, подозрительно совпадает с кремлевскими «санкционными списками», заявил пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко. 

Председатель Верховной Рады подвел итоги работы Верховной Рады VIII созыва.

Журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» в расследовании «Судейская рулетка: сбой системы» показали, какими способами в Окружном административном суде Киева обходят систему автоматического распределения дел между судьями.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область потребовал завершить капитальный ремонт автодорожного моста номер 2 (Центральный мост) до 14 сентября. В противном случае мэр города Борис Филатов уйдет в отставку.

На выборах баллотируется 161 кандидат-клон, заявили в Комитете избирателей Украині.

Генеральная прокуратура России признала «нежелательной организацией» Всемирный конгресс украинцев.

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Президент Украины Владимир Зеленский помиловал заключенного Сергея Литвинова, которого Россия передала в Украину для отбывания наказания.
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