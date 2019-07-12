Суд Италии приговорил нацгвардейца Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году, к 24 годам заключения. Украина обжалует приговор.

Послы стран «Большой семерки» (G7) поддерживают привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении властью, но отмечают отличие нынешней ситуации в Украине от постреволюционной. Список украинских политиков и государственных деятелей, которых сегодня решили люстрировать, подозрительно совпадает с кремлевскими «санкционными списками», заявил пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

Председатель Верховной Рады подвел итоги работы Верховной Рады VIII созыва.

Журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» в расследовании «Судейская рулетка: сбой системы» показали, какими способами в Окружном административном суде Киева обходят систему автоматического распределения дел между судьями.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область потребовал завершить капитальный ремонт автодорожного моста номер 2 (Центральный мост) до 14 сентября. В противном случае мэр города Борис Филатов уйдет в отставку.

На выборах баллотируется 161 кандидат-клон, заявили в Комитете избирателей Украині.

Генеральная прокуратура России признала «нежелательной организацией» Всемирный конгресс украинцев.

Филарет просит суд запретить передавать ПЦУ Михайловский собор.

Служба безопасности Украины не дала разрешение на пересечение «линии разграничения» на Донбассе народному депутату Украины Надежде Савченко.

Врачи не будут осуществлять антигуманную химическую кастрацию совершивших насилие над детьми, потому что это противоречит их профессиональной этике, заявила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал заключенного Сергея Литвинова, которого Россия передала в Украину для отбывания наказания.