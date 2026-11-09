Трамп не може назвати відповідального за уповільнення Starshield для України

Президент США Дональд Трамп заявив, що не може назвати відповідального за уповільнення системи Starshield для України.

"Ну, це був не я. Це був не я. Не знаю. Я б сказав, що, ймовірно, маю великий вплив на все", – відповів Трамп.

Він додав, що врешті-решт система знову запрацювала, як належить, повідомляє CBS.

"Ну, я знаю одне: я не можу сказати вам, хто це відключив. Можу сказати, що зрештою він знову увімкнув систему, тож вони її мають. Ні, я не знаю. Тобто. система дуже хороша, і, можливо, її швидкість було зменшено. Тобто, я навіть не знаю. Я не був... мені не довели, що її швидкість було зменшено. Навколо тієї війни ходить багато брехні. Але я знаю одне: коли я про це почув, швидкість знову збільшили", – заявив він.

Фото: 24 канал.