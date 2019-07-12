Украина обжалует приговор по делу украинского гвардейца Виталия Маркива, заявил министра внутренних дел Арсен Аваков.

«24 года Виталию Маркиву – несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано. Наш гвардеец и государство Украина невиновны в гибели репортера Рокелле. Он стал жертвой агрессивной России, развязавшей в Славянске войну на Донбассе. Бороться дальше!» - приводит слова Авакова пресс-служба МВД.

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 по инспирированному обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле 24 мая 2014 во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами Гиркина в городе Славянск Донецкой области.

По свидетельствам украинских военных, Маркив не причастен к гибели итальянского репортера. В гвардейском подразделении тогда не было тяжелого оружия, а именно минометов, огнем которых мог быть убит иностранный фотограф, а сам он находился на позициях боевиков пророссийских незаконных вооруженных формирований и умышленно подвергал себя опасности, несмотря на официальные рекомендации посольства Италии не ехать в зону боевых действий.

Маркив нес службу по охране и обороне телевизионной башни на Карачуне в секторе ответственности, противоположном от места гибели итальянского репортера. Интенсивность боевых действий в этом районе была очень высокой, начиная со 2 мая, когда сводное подразделение сил АТО в составе гвардейцев с десантниками после боя и потерь заняло высоту над городом.

9 месяцев продолжались судебные слушания, заседания переносили уже несколько раз - у стороны обвинения нет доказательств его причастности к смерти журналиста.

Даже бывший посол Италии в Украине Фабрицио Романо подтвердил, что итальянцев предупреждали об опасности поездок на Донбасс. Кроме того, украинская сторона ведет следствие по убийству итальянского гражданина. И дело еще не закрыто.

Эксперт по баллистике и взрывчатых веществ Лука Солдати подтвердил, что на вещах погибшего нашли повреждения-дыры, но ни одна из них не является дыркой от пули. То есть, итальянская сторона также не может со 100% уверенностью заявлять, что Андреа Роккелли был убит пулей. Эксперт согласился с выводами украинских экспертов, что смерть могла наступить в результате взрыва гранаты.

Также сторона обвинения отказалась приезжать в Украину для проведения дополнительных следственных действий. Однако они используют видео пропагандистской содержания для доказательств в суде.

Аваков сообщил, что в материалах дела Маркива сторона обвинения в качестве доказательства использует фейковое письмо якобы Национальной гвардии Украины.