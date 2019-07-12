также в разделеОбщество
Италийский суд приговорил нацгвардейца Маркива к 24 годам тюрьмы 46
Луценко вызвали на допрос в НАБУ 15
ГБР проводит обыски в ГФС 15
Мэр Днипра уйдет в отставку, если не успеет отремонтировать мост 33
Замглавы Госархива, уличенного в $10 тысяч взятки, отправили под ночной домашний арест 32
ГБР отрицает проведение обысков в Офисе президента 12
В Чернигове нашли захоронение ребенка времен Киевской Руси 39
ФРГ выделила €760 тысяч для пострадавших от войны на Донбассе 14
Среди всех государственных сайтов Украины выбрали лучший 39
Львовское метро может стать реальностью 38
Суд открыл производство по иску НБУ против Коломойского 50
«Нежелательный» конгресс украинцев: МИД призвал мир усилить давление на РФ 47
Судью из Крыма впервые осудили за госизмену 20
Во Вроцлаве остановили антиукраинский митинг 60
«Схемы» поймали на мошенничестве скандальный Окружной админсуд Киева 110
Православные празднуют День Петра и Павла 669
В России Всемирный конгресс украинцев назвали «нежелательным» 48
11 июля. Картина дня 54

Украина обжалует приговор по делу украинского гвардейца Виталия Маркива, заявил министра внутренних дел Арсен Аваков.

«24 года Виталию Маркиву – несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано. Наш гвардеец и государство Украина невиновны в гибели репортера Рокелле. Он стал жертвой агрессивной России, развязавшей в Славянске войну на Донбассе. Бороться дальше!» - приводит слова Авакова пресс-служба МВД.

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 по инспирированному обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле 24 мая 2014 во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами Гиркина в городе Славянск Донецкой области.

По свидетельствам украинских военных, Маркив не причастен к гибели итальянского репортера. В гвардейском подразделении тогда не было тяжелого оружия, а именно минометов, огнем которых мог быть убит иностранный фотограф, а сам он находился на позициях боевиков пророссийских незаконных вооруженных формирований и умышленно подвергал себя опасности, несмотря на официальные рекомендации посольства Италии не ехать в зону боевых действий.

Маркив нес службу по охране и обороне телевизионной башни на Карачуне в секторе ответственности, противоположном от места гибели итальянского репортера. Интенсивность боевых действий в этом районе была очень высокой, начиная со 2 мая, когда сводное подразделение сил АТО в составе гвардейцев с десантниками после боя и потерь заняло высоту над городом.

9 месяцев продолжались судебные слушания, заседания переносили уже несколько раз - у стороны обвинения нет доказательств его причастности к смерти журналиста.

Даже бывший посол Италии в Украине Фабрицио Романо подтвердил, что итальянцев предупреждали об опасности поездок на Донбасс. Кроме того, украинская сторона ведет следствие по убийству итальянского гражданина. И дело еще не закрыто.

Эксперт по баллистике и взрывчатых веществ Лука Солдати подтвердил, что на вещах погибшего нашли повреждения-дыры, но ни одна из них не является дыркой от пули. То есть, итальянская сторона также не может со 100% уверенностью заявлять, что Андреа Роккелли был убит пулей. Эксперт согласился с выводами украинских экспертов, что смерть могла наступить в результате взрыва гранаты.

Также сторона обвинения отказалась приезжать в Украину для проведения дополнительных следственных действий. Однако они используют видео пропагандистской содержания для доказательств в суде.

Аваков сообщил, что в материалах дела Маркива сторона обвинения в качестве доказательства использует фейковое письмо якобы Национальной гвардии Украины.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
5053 грн.
15
Теги