Врачи не будут осуществлять антигуманную химическую кастрацию совершивших насилие над детьми, потому что это противоречит их профессиональной этике. Об этом сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун, комментируя принятий Радой закон и о реестре и химической кастрации педофилов.

«Вчера 247 народных депутатов Верховной Рады Украины стали жертвами мастерской предвыборной манипуляции. В свой последний рабочий день они проголосовали за закон о противодействии сексуальному насилию. В Раде было два законопроекта, но за основу и в целом (то есть окончательно) проголосовали за то, что предложила фракция несвободных радикалов, а не за разработанный экспертами», - написала она в Facebook.

Депутаты всех фракций проголосовали за законопроект №6449, который предусматривает принудительную химическую кастрацию для тех, кто совершил преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

«Это означает, что Украина станет первым государством в мире, которая превратит лечение в наказание», - подчеркнула и.о. главы Минздрава и напомнила, что педофилия действительно психической болезнью. Ее действительно лечат химической кастрацией, но только в комплексе с другими методами лечения.

«Депутаты же проголосовали за то, чтобы сделать химическую кастрацию методом наказания всех людей, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Не все, кто совершают такие преступления, имеют психическую болезнь. Исследования показывают, что только половина таких преступлений совершены педофилами. Поэтому Украина будет принудительно делать химическую кастрацию людям, без учета их состояния здоровья», - пояснила Супрун.

«Конечно, когда очень хочется снова попасть в Раду, но шансы ежедневно становятся меньше, можно пренебрегать базовыми правами человека. А с помощью популизма «просовывать» в Раде абсолютно антигуманный закон», - пишет она.

За законопроект, который готовили эксперты и который соответствует международным нормам права, проголосовали в первом чтении.

«Но Ляшко на волне предвыборного популизма просунул в Раде закон, который буквально легализует в стране применение антигуманных методов с тотальным нарушением каких-либо прав человека», - заявила Супрун.

По ее словам, использование химической кастрации как метода наказания без согласия и есть грубым нарушением прав человека, предусмотренных Конституцией Украины и международными конвенциями. Оно должно быть частью лечения, которое должно происходить гуманно и дополняться другими методами.

Если этот закон вступит в силу, Украина будет иметь иски в Европейский суд по правам человека. Следовательно, деньги налогоплательщиков будут тратиться на компенсации насильникам. Ведь уже сейчас очевидно, что это будет признано нарушением прав человека.

Кроме того, в законе предлагаются открытые реестры. Но сам закон по меньшей мере не определяет, по каким принципам должен работать этот реестр. Это еще один признак того, что законопроект является дешевым популизмом, а не системным решением проблемы.

Открытые реестры могут навредить самым жертвам сексуального насилия. Ведь большая часть случаев сексуального насилия происходит в семьях. Лишь 10% таких преступлений совершаются незнакомыми жертве преступниками. Другая часть случаев случаются в семье или близком кругу.

Чем меньше ребенок, тем больше вероятность, что абьюзер является членом семьи. Американский опыт показывает, что матери отказываются сообщать о преступлениях из-за публичности. Они боятся, что их муж или любовник, который насилует ребенка, попадет в реестр. Поэтому преступники остаются безнаказанными.

«Надеюсь, что президент не подпишет этот закон. Потому что врачи не будут осуществлять антигуманное «лечение», которое противоречит их профессиональной этике», - резюмировала Супрун.

Напомним, 11 июля Верховная Рада приняла закон №6449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости».